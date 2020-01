Quatro pessoas ficam feridas durante temporal em Pirenópolis

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) resgatou quatro pessoas que ficaram feridas durante temporal ocorrido em Pirenópolis, no fim da tarde desta quinta-feira (16/1). Por conta da forte chuva e ventos de até 70 quilômetros por hora, árvores caíram, ruas ficaram interditadas e casas destelhadas. Segundo o Instituto de Meteorologia, caíram 25 milímetros de chuva.

De acordo com informações da corporação, as vítimas resgatadas foram atingidas pelas estruturas das barracas da feira que foi arrancada pela força do vento. Uma mulher foi transportada ao hospital da cidade com suspeita de fratura de bacia e outras três pessoas que estavam com ferimentos leves também necessitaram de atendimento hospitalar.

O resgate dos feridos foi realizado com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda conforme a corporação, durante toda a noite, os bombeiros de Pirenópolis trabalharam no corte de árvores que caíram sobre a fiação elétrica e alguns casas, interditando ruas da cidade.

Temporal causa estragos em Pirenópolis

Na tarde desta quinta-feira (16/1), uma tempestade causou estragos e assustou moradores de Pirenópolis, cidade turística localizada a 123 quilômetros de Goiânia. Imagens registradas por moradores da cidade mostraram os estragos causados pela tempestade. Na ocasião tendas de feirantes da Feira da Família foram levadas pela ventania.

Durante o temporal várias árvores caíram, inclusive algumas interditaram rodovia, comércios e residências foram danificadas, tendas de feirantes foram levadas pelo vento forte. Além disso, a forte ventania estragou parte do telhado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário.

Alerta de temporal

Apesar das altas temperaturas registradas em Goiás nos últimos dias, a previsão era de temporal para quatro regiões do estado, conforme comunicado publicado, no início da semana, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira (17/1), o órgão alerta para dia nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O alerta publicado hoje diz que pode ocorrer temporal em cidades do Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano, Noroeste Goiano.