Adolescente é apreendido com 200 quilos de maconha, em Rio Verde

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, na manhã deste sábado (18/1), com 200 quilos de maconha, em Rio Verde, a cerca de 232 quilômetros da capital.

A maconha teria vindo do Paraguai, mas o adolescente pegou no Estado do Mato Grosso do Sul e trouxe para Goiás em um veículo de passeio.

O adolescente estava acompanhado de um homem no momento do flagrante. Ambos foram encaminhados, juntamente com a droga para a delegacia da cidade.

Com apenas 17 anos, o menor já possuí diversas passagens pela polícia, inclusive pelo ato infracional de tráfico de drogas.

Como aconteceu a apreensão do adolescente com 200 quilos de maconha, em Rio Verde

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram um veículo de passeio na BR-060, na manhã desta motorista sexta-feira (18/1), mas o motorista não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga.

Diante disso, os policiais começaram o acompanhamento e conseguiram efetuar a interceptação no quilômetro à frente. Durante uma busca minuciosa do carro, os militares encontraram a droga, que estava acondicionada em tabletes.

No total, foram encontrados cerca de 200 quilos de substância análoga à maconha no porta-malas do veículo.

Ao checar a documentação do condutor, viram que era um adolescente de 17 anos. Ele confirmou ser dono da droga e contou que buscou em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e trazia para Goiânia.

No carro também estava um jovem, de 24 anos, que disse que receberia R$ 2 mil por acompanhar o adolescente no transporte da droga.

O menor foi apreendido e o passageiro preso, ambos foram encaminhados à Polícia Judiciária em Rio Verde. O veículo e a maconha também foram para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Foi constatado que o adolescente, de 17 anos, também já possui diversas passagens pela polícia pela prática dos atos infracionais de tráfico, roubo e outras infrações.