Após ser presa, mulher tenta subornar policiais com R$ 10 mil reais em Goiânia

Na noite desta sexta-feira (17/1) policiais da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prenderam uma mulher, que tentou subornar policiais com R$ 10 mil reais em Goiânia.

Ela foi presa por porte de arma de fogo. Na ocasião o marido da acusada também tentou evitar a prisão e precisou ser algemado. O homem foi preso por desobediência e resistência.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu na Rua Colônia, no Setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia, quando a corporação avistou uma mulher em atitude suspeita e com um volume na cintura, o que supostamente seria uma arma de fogo.

Diante da situação os policiais militares realizaram a abordagem quando foi constatado o porte de arma. Na ocasião, a equipe verificou que se tratava de uma arma tipo Revólver, calibre 38, devidamente carregada com 06 munições do mesmo calibre.

Marido de mulher que tentou subornar policiais com R$ 10 mil reais tentou impedir prisão e também foi preso

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), assim que a mulher que tentou subornar policiais foi presa, seu marido tentou impedir que a corporação a levasse presa.

Segundo os policiais militares, foi necessário o uso da força física e algemamento para contenção do homem, o qual também foi preso por desobediência e resistência.

Ainda de acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás, em uma tentativa de obstruir a ação policial a mulher tentou subornar policiais com R$ 10.743 mil reais em espécie.

Segundo a corporação, na ocasião foi ratificada a prisão por porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa. Diante do exposto, ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Goiânia.

Além disso, a arma de fogo e o dinheiro foram apreendidos para tomada das medidas cabíveis. Na delegacia foi constatado que a infratora que tentou subornar policiais já possuía passagens pelo art. 33 da Lei de Drogas (2x).