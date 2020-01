Graer apreende cerca de 30 quilos de maconha, em Senador Canedo

O Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), apreendeu cerca de 30 quilos de maconha, nesta sexta-feira (17/1), em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações do Comando de Missões Especiais (CME), dois traficantes foram presos durante a operação que combate o tráfico de drogas.

A ação aconteceu no Conjunto Morada do Morro e, além dos 30 quilos de maconha, também foi apreendida uma balança de precisão e dinheiro oriundo do tráfico.

As drogas estavam em tabletes e também em pequenas porções, já preparadas para a venda. Toda droga foi apreendida e será incinerada.

Além dos 30 quilos de maconha apreendidos em Senador Canedo pelo Graer, outros 50 quilos foram apreendidos em fundo falso de carro, em Anápolis

Um casal foi preso em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Anápolis, no último sábado (11/1), pelo crime de tráfico de drogas. Na tentativa de passarem ilesos pela barreira policial, a dupla havia escondido cerca de 50 quilos de maconha no fundo falso do carro em que estavam.

Segundo informações da PRF, o casal estava num veículo vindo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino a Brasília, Distrito Federal, quando foi abordado pelos policiais. Durante a abordagem, foi verificado que o homem já possuía um mandado de prisão em seu nome. Neste momento, os agentes da PRF que atuavam na abordagem resolveram fiscalizar com maior rigor o veículo em que estava o casal. Foi então que descobriram um fundo falso na região do porta-malas do carro.

No esconderijo, os policiais se depararam com cerca de 50 quilos de maconha que seriam levados e entregues na capital federal. Pelo transporte ilícito, os dois receberiam a quantia de R$ 10 mil.

Ainda conforme a PRF, a dupla foi presa em flagrante e conduzida à autoridade policial em Anápolis.