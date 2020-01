Homem capota veículo após levar facada em Luziânia

Na madrugada deste sábado (18/1), um homem capotou seu veículo após levar facada em uma tentativa de assalto, em Luziânia.

A vítima de 36 anos estava com sua namorada, de 21 anos. Na intenção de fugir dos assaltantes, o homem continuou dirigindo, mas perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e capotou em seguida.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), nesta madrugada de hoje, equipes do 5º Batalhão Bombeiro Militar foram acionadas para socorrer um homem que capotou veículo após levar facada em Luziânia.

Na ocasião ele estava junto com sua namorada de 21 anos quando sofreram uma tentativa de assalto, no setor Ingá em Luziânia.

Fugindo dos assaltantes, a vítima acabou perdendo o controle do veículo, colidiu com um poste e capotou em seguida.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, duas viaturas da corporação com 6 Militares foram enviadas para o socorro.

Assim que chegaram ao local, os militares encontraram o homem consciente e orientado. Ele apresentava um ferimento por arma branca na região dorsal e no braço direito.

A namorada da vítima que capotou veículo após levar facada, apresentava ferimentos leves e recusou atendimento. Após os primeiros socorros o homem foi encaminhado a UPA 24HS do Jd. Ingá em Luziânia.

