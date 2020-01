Homem é socorrido após perder perna em acidente com máquina agrícola, em Luziânia

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionada, na tarde desta sexta-feira (17/1), para socorrer um homem que perdeu perna em acidente com máquina agrícola, em Luziânia.

Anadson Alves Da Silva de 34 anos, estava em cima de uma colheitadeira de soja auxiliando o condutor quando houve um problema técnico.

Quando tentou resolver o problema, a vítima acabou prendendo a perna direita nas engrenagens da máquina em movimento.

Diante da situação, uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi enviada para o socorro. Além disso, uma Unidade de Salvamento Avançado do Samu também estava no local.

Ainda segundo a corporação, a vítima sofreu a avulsão da perna, estava desorientado, com sudorese (transpiração) e apresentava hemorragia intensa.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás usou de técnicas de salvamento terrestre e resgate pré-hospitalar.

Assim os Bombeiros conseguiram descer a vítima até o solo onde recebeu os primeiros socorros. Após a estabilização o homem foi encaminhado com urgência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24hs de Luziânia.