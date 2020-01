Incêndio atinge galeria próxima ao Camelódromo de Campinas, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado na tarde deste sábado (18/1), para combater um incêndio em uma galeria de lojas próxima ao Camelódromo de Campinas, em Goiânia. De acordo com a corporação, 12 viaturas, incluindo uma auto-escada, foram empenhadas no caso.

Ainda não há informações sobre como o incêndio teria começado. Ainda conforme o CBMGO, as equipes foram acionadas por volta das 16h20. Os militares trabalham para conter as chamas e evitar que elas se alastrem para os estabelecimentos vizinhos.

Foram empenhadas 12 viaturas, incluindo cinco de combate a incêndio, quatro de resgate, dois auto-tanques, além da auto-escada. A princípio não há vítimas.

Válvula de botijão rompe e causa incêndio em casa

Na última segunda-feira (13/1), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência, em Goianira. A a válvula de segurança de um botijão rompeu e iniciou um incêndio na residência.

A equipe foi acionada por moradores do local. Quando chegaram na casa, os militares verificaram que o risco de explosão era iminente, pois outros dois botijões estavam ao lado. As chamas foram rapidamente controladas, evitando a propagação do incêndio e o risco de explosões.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a estrutura da casa não foi danificada. Todos os botijões foram retirados do local.

Incêndios em Goiás

O número de incêndios florestais em Goiás teve um aumento de 3.517 casos em 2019 em relação ao ano de 2018. É o que diz o relatório estatístico divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que traz dados de incêndios em que a corporação atuou em diferentes tipos de vegetação ao redor do estado. Segundo os dados, foram 9.408 incêndios florestais em 2019 contra 5.891 em 2018.

De acordo com o relatório, o pico dos incêndios se deu em setembro de ambos os anos. Nesse mês, foram registrados 2.292 incêndios em 2019 e 1.279 em 2018.

O relatório leva em conta dados de fogo em vegetação e cultura agrícola. Na vegetação, foram 9.086 incêndios em 2019 e 5.741 em 2018. Já quanto à cultura agrícola, foram registrados 322 ocorrências em 2019 e 150 no ano anterior.