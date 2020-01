Matrícula em escola bilíngue para surdos, em Goiânia, segue aberta até dia 31

As matrículas para nova turma da escola bilíngue para surdos seguem abertas até 31 de janeiro. As aulas ocorrem no Centro Especial Elysio Campos, uma unidade conveniada à rede estadual e mantida pela Associação dos Surdos de Goiânia (ASG). Este ano, todas as aulas serão lecionadas na Língua Brasileira de Sinais (Libras), sem a mediação de um intérprete.

Os interessados devem se candidatar presencialmente na escola, localizada na Rua 801, Vila Osvaldo Rosa, em Goiânia, apresentando os documentos pessoais do estudante e de seus pais ou responsáveis, além do exame de audiometria do aluno.

Mudanças na escola bilíngue para surdos

De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), a escola está sendo reorganizada. Agora a unidade é exclusiva para alunos surdos ou parentes em primeiro grau de pessoas com deficiência auditiva. Até o ano passado, o Centro Especial Elysio Campos também possuía estudantes ouvintes.

“Entendemos que, na nossa escola, a primeira língua [de instrução] é a Libras e a segunda, o Português escrito. Antes, você tinha um professor que falava e o intérprete que interpretava. Na nossa unidade, o próprio professor já dá aula em Libras”, explica a diretora da escola, Alessandra Matos Terra.

No entanto, segundo a gerente de Educação Especial da Seduc, Mércia Rosana Chavier, nem todas as salas em 2020 dispensarão a presença do intérprete, uma vez que nem todos os professores são fluentes em libras. “Antes, a maior parte das salas da escola tinha um intérprete. Agora há exigência de fluência em Libras para o professor ser modulado na escola”, pontuou.

Novo currículo da escola bilíngue para surdos

Outra mudança é a adequação do currículo da escola às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Documento Curricular de Goiás (DC-GO). A partir deste ano, a Libras vai permear a construção de todo o conhecimento, nas áreas da BNCC: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências Naturais e suas Tecnologias.

Além do núcleo comum, o currículo da escola bilíngue para surdos vai oferecer as disciplinas de Libras e Cultura Surda. O objetivo, de acordo com a diretoria, é garantir aos alunos surdos as mesmas oportunidades que dos alunos ouvintes no processo de escolarização e na preparação para o Enem e mercado de trabalho.

A escola oferece Ensino Fundamental I e II, para turmas do 1º ao 9º ano, e Ensino Médio, da 1ª à 3ª série. As aulas da unidade vão acontecer no turno matutino e, no período vespertino, os alunos poderão ser atendidos na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE).