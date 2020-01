PM recaptura 5 foragidos do sistema prisional de Aparecida de Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), nas últimas 24 horas, recapturou 5 foragidos do sistema prisional de Aparecida de Goiânia.

Segundo a corporação, três deles foram pegos em Aparecida e dois em Goiânia. Os foragidos cumprem pena por homicídio, roubo e furto.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o primeiro recapturado foi preso pela equipe do Choque, que estava em patrulhamento pela Avenida Tropical, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, a corporação avistou um indivíduo em atitude suspeita. Diante disso os policiais realizaram a abordagem, na qual foi constatado que este estava foragido do sistema prisional pelo art. 121 do Código Penal Brasileiro (CPB), por homicídio.

Diante dos fatos, segundo a corporação o foragido foi conduzido até a Colônia Industrial do Regime Semiaberto, onde foi recebido e permaneceu a disposição do Poder Judiciário.

Já a segunda recaptura aconteceu por meio da equipe do Choque, que em patrulhamento pela Avenida Capiaba, no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, avistou outro homem em atitude suspeita.

Durante a abordagem, foi constatado que o homem estava foragido do sistema prisional de Aparecida de Goiânia pelo art. 157 (roubo) do CPB.

Na ocasião, o foragido foi conduzido até a Colônia Industrial do Regime Semiaberto, onde foi recebido e permaneceu a disposição do Poder Judiciário.

Outros foragidos

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), em outrra situação policiais militares, durante um patrulhamento pela Rua Monte Cervantes, na Vila Regina, em Goiânia, realizou abordagem a indivíduo na qual foi constatado que se tratava também de um foragido do sistema prisional de Aparecida de Goiânia.

Diante disso, o foragido foi encaminhado ao Complexo Prisional para os procedimentos cabíveis.

Por último, durante um patrulhamento pela Rua Vitoria, no Setor Alto da Gloria, em Goiânia, uma equipe policial avistou um homem que agia de forma suspeita. Durante a abordagem, foi constatado que este estava foragido do sistema prisional pelo art. 121 do CPB (homicídio).

Ele foi conduzido até a Colônia Industrial do Regime Semiaberto, onde foi recebido e permaneceu a disposição do Poder Judiciário.

Um dos foragidos do sistema prisional de Aparecida de Goiânia chegou a romper tornozeleira para não ser encontrado

O quinto recapturado pela Polícia Militar do Estado de Goiás, foi pego nesta sexta-feira (17/1) por uma equipe do 1° BPMRv, em patrulhamento pela Capital.

A corporação foi acionada por populares para averiguar um homem que agia de forma suspeita próximo a um hospital da região.

Na ocasião, após a abordagem, os militares constataram que se tratava de um foragido da justiça pelo crime de furto. O abordado confessou ainda que havia rompido sua tornozeleira eletrônica e que esta estava guardada em sua residência.

Diante da situação, ele foi encaminhado para a Central Geral de Flagrantes.