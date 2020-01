Caiado responde Marconi e diz que “dilapidação do patrimônio” foi marca de sua gestão

O governador Ronaldo Caiado divulgou, neste domingo (19/1), uma resposta a Marconi Perillo após o ex-governador rebater as declarações do reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e dizer que a autonomia da instituição foi destruída pelo atual governo, e que a instituição está “entregue à própria sorte”. Segundo Caiado, a “grande marca dos governos de Marconi Perillo foi a dilapidação dos patrimônios goianos”, e que, sob a gestão marconista, a universidade caiu de forma “vexatória” no ranking nacional das melhores instituições de Ensino Superior.

O ataque do tucano ao modelo de gestão de Caiado para a UEG veio depois da apresentação da reforma administrativa da instituição, realizada na última sexta-feira (17/1). As declarações de Marconi parecem ter incomodado bastante o atual governador, que rebateu prontamente.

De acordo com a resposta divulgada pelo governo estadual, a nova UEG “nasce sem o pecado da corrupção, um dos alicerces da gestão do ex-governador Marconi Perillo”. Conforme o gestor do Executivo estadual, “ética e transparência” eram coisas não vistas nas nomeações tucanas de gestores da universidade, e chegou a citar que dois deles foram presos e um terceiro foi afastado. Caiado também ataca, na resposta tornada pública, Marconi Perillo diretamente, dizendo que o ex-governador é réu em 32 processos por improbidade administrativa e em quatro criminais.

Ainda de acordo com a nota de resposta do governo, Marconi ignora o uso “eleitoreiro e político da universidade” ao falar em autonomia da “Velha UEG”, o que, segundo Caiado, ficou claro logo nos primeiros meses da nova gestão que assumiu o Estado em 2019. “O então reitor Haroldo Reimer se reuniu com membros do governo estadual para oferecer o que chamou de ‘proteção política’ ao governador Ronaldo Caiado. O que foi rechaçado duramente porque o atual governo não compactua com as práticas dessa velha política onde Marconi se formou”, ataca.

Caiado diz que Marconi “dilapidou” patrimônio goiano

Segundo a nota divulgada pelo governo, a “grande marca dos governos de Marconi Perillo foi a dilapidação dos patrimônios goianos”. O governo cita a Celg, e diz que o tucano “conseguiu deixar Goiás com uma das piores distribuidoras de energia elétrica”. “A população se revolta a cada dia que falta energia e se recorda do ‘engenheiro’ dessa venda: Marconi. Ele tentou fazer o mesmo com a Saneago, mas já encaminhamos um caminho virtuoso para a empresa. E agora fazemos o mesmo com a Nova UEG”, declara.

Para o governador, não é por acaso “que a posição da Velha UEG em todos os rankings de renome pelo País foi vexatória nas gestões de Marconi”. “No Ranking Universitário Folha (RUF), promovido pelo jornal Folha de S. Paulo, a Velha UEG ocupa a 108º posição, mesmo tendo gastado R$ 213 milhões em suplementações orçamentárias entre 2012 e 2018. Para efeito de comparação, a Universidade federal de Goiás (UFG) ocupa a 20ª posição no mesmo ranking recebendo menos recursos que a Velha UEG”, destaca.

Quanto à autonomia da UEG, Caiado rebate o tucano e diz que ele sempre interferiu na “Velha UEG”, “sendo responsável, ao mesmo tempo, por ferir a autonomia da universidade e dilapidar o patrimônio dela indicando pessoas sem o devido respeito à coisa pública”.