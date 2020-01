Entregador de app é preso com drogas que seriam vendidas em festa de luxo, em Goiânia

Um entregador de comida por aplicativo foi preso, na madrugada deste domingo (19/1), com drogas que seriam vendidas em festa de luxo, em Goiânia.

A prisão foi feita pela Polícia Militar, que encontrou em posse do entregador 25 unidades de esctasy e uma máquina de cartões de crédito e débito.

Conforme informações, o entregador estava com os comprimidos dentro da mochila e conduzia uma motocicleta, mas não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com o homem ainda foi encontrada a quantia de R$ 400,00, que o suspeito tentou usar para subornar os policiais para fugir do flagrante.

Ao ser questionado, ele informou que a droga seria entregue para um colega, que revenderia em uma festa em um condomínio de luxo em Goiânia.

Os dois envolvidos foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foram autuados pela prática do crime de tráfico de drogas.

A máquina de cartões que estava com o entregador foi levada para a empresa onde ele trabalhava. No local, os militares encontraram mais porções de drogas em uma mochila do suspeito.

Além do entregador de app preso com drogas que seriam vendidas em festa de luxo, em Goiânia, outro foi preso por efetuar roubos na capital

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), por meio do Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAer), prendeu, no dia 15 de dezembro, o entregador de app que efetuava roubos, em Goiânia.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o entregador de app foi preso no Setor Vila Boa Sorte e foi reconhecido pelas vítimas.

Em uma moto vermelha e usando a caixa de entrega do aplicativo o entregador de app foi reconhecido a partir de imagens de câmera de segurança que flagraram quando o homem roubou a bolsa de uma mulher que caminhava pelo Setor Jardim América.