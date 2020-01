Grupo usava idosos para transporte de drogas, em Goiás

A Polícia Militar de Goiás (PMGO), através do Comando de Operações de Divisas (COD), conseguiu desarticular na manhã deste domingo (19/1) um grupo que tinha como costume utilizar pessoas idosas para fazer o transporte de drogas ilícitas. A quadrilha, que foi presa num município no sudoeste de Goiás, usada idosos, segundo a PMGO, com o intuito de dissimular a prática de ilícito, evitando a fiscalização mais minuciosa.

Conforme informações obtidas pela Polícia, essa associação já vinha há longo tempo fazendo o transporte Interestadual de drogas. E hoje, domingo, durante patrulhamento do COD, quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, uma delas com 58 anos de idade, foram presas, alguns reincidentes no tráfico de drogas. O grupo estava indo do Paraguai para Goiânia.

Além das prisões dos suspeitos, foram apreendidas duas malas contendo vinte e dois tabletes de maconha. A droga estava sendo transportada em ônibus interestadual e seria distribuída na região Metropolitana de Goiânia, conforme informado pelos presos.

Além de caso de idosos usados para transporte de drogas, um outro foi preso após tentar se desfazer de pacote com entorpecentes

Em novembro do ano passado, um idoso de 85 anos foi preso após tentar se desfazer de uma sacolinha com drogas, ao ver uma equipe da Polícia Militar. Segundo os PMs na época, ele jogou o pacote no chão, pisando em cima dele, mas acabou escorregando e caindo na rua. O caso ocorreu na Vila Bandeirantes, em Goiânia.

Abel Pereira Lima, que já havia sido preso uma vez com drogas, estava caminhado por uma rua da Vila Bandeirantes, quando, ao perceber a aproximação de uma viatura em patrulhamento, ficou nervoso e tentou se desfazer da sacola com drogas que carregava.

De acordo com a equipe policial, o idoso jogou a sacola no chão, tentou pisar em cima dela, mas acabou de desequilibrando e caindo na calçada. Na queda, ele bateu com a perna no meio-fio, mas não se feriu.

Na ocasião, foram encontradas com ele três porções de material vegetal esverdeado ressecado semelhante a maconha, guardada nos bolsos da calça. Na sacola que ele tentou jogar fora foram encontradas mais cinco porções da mesma droga.

Abel foi preso e conduzido à Central de Flagrantes, juntamente com o material apreendido, onde foi autuado por tráfico de drogas.