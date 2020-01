Mulher é levada para UPA de Senador Canedo após cair em cisterna

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde deste sábado (18/1), para atender uma ocorrência de salvamento após uma mulher cair em cisterna, em Senador Canedo.

Conforme informações, a guarnição foi acionada e socorrem a mulher, que havia caído dentro de uma cisterna de uma residência.

Os bombeiros utilizaram um tripé e técnicas de salvamento terrestre para resgatar a vítima da cisterna, que estava ativa, por isso cheia de água.

Após ser socorrida, a mulher foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento de Senador Canedo para receber os devidos cuidados médicos.

Além da mulher que foi levada para UPA de Senador Canedo após cair em cisterna, homem também ficou ferido após cair em cisterna, em Aragoiânia

No último dia 18 de dezembro, os bombeiros resgataram um homem que caiu em cisterna de 20 metros, na cidade de Aragoiânia.

O homem realizava manutenção no fundo da cisterna, porém ao ser içado para fora a corda arrebentou e ele caiu de uma altura de 17 metros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás , as equipes do 7º BBM foram acionadas para socorrer um homem que havia caído em uma cisterna no Setor Campos Dourados, em Aragoiânia.

Ainda segundo informações do CBMGO, o homem estava no fundo de uma cisterna de 20 metros de profundidade realizando uma manutenção. Quando terminou o serviço foi içado para fora do buraco, momento em que a corda a qual estava preso se arrebentou.

Após a corda arrebentar o homem acabou caindo de cerca de 17 metros. Diante do acidente, três viaturas foram enviadas ao local.

Para salvar o homem, os bombeiros utilizaram um tripé e técnicas de salvamento terrestre no resgate. A vítima apresentava suspeitas de fratura em uma das pernas e na lombar.

Após o resgate o homem recebeu atendimento os primeiros socorros no local e em seguida foi imobilizado e encaminhado para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia.