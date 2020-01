Trancado fora de casa, homem fica ferido após queda do telhado, em Luziânia

Um homem de 28 anos acabou sofrendo fraturas pelo corpo após uma queda do telhado de sua própria casa, onde tentava entrar, no último sábado (18/1), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 14h30 de ontem no Jardim do Ingá, em Luziânia. O homem, de 28 anos, saiu de casa e deixou a porta trancada com a chave dentro da casa. Impossibilitado de usar a entrada principal, o homem, então, teria tentado acessar o interior subindo no telhado, a partir do muro da vizinha. O telhado não teria suportado e cedido, no momento em que ocorreu a queda.

O homem caiu de uma altura aproximada de 4,5 metros. Quando foi resgatado por um equipe do Corpo de Bombeiros, composta pelo sargento Marco, cabo Torres e soldado Araújo, a vítima apresentava suspeita de fratura no punho direito e queixava-se de dores nas costas e no quadril. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jd Ingá.

Em Goiânia, idoso morreu após queda do telhado

No dia 17 de setembro do ano passado, um idoso morreu após cair de um telhado, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Pessoas no local, na época, tentaram socorrê-lo, mas não conseguiram.

O homem de 65 anos era pedreiro e estava trabalhando no local. Ele havia sido contratado pelo dono do imóvel justamente para fazer reparos da estrutura do telhado, que estava com problemas.

Conforme boletim de ocorrência, o idoso não teria tirado todas as telhas de uma vigota para fazer os reparos, momento em que toda a estrutura do telhado caiu sobre ele.

O dono do imóvel e outro homem que trabalhava no local ainda tentaram socorrer o idoso retirando os escombros de cima dele, mas foi em vão. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu e acabou morrendo no local. Conforme informações, o outro trabalhador teve apenas ferimentos leves.

A perícia foi ao local para apurar as causas do acidente.