Aberto período de cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil, em Goiás

Começa nesta segunda-feira (20/1), o prazo para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil, em Goiânia e Região Metropolitana. Os estudantes podem realizar o procedimento por meio do site da Superintendência da Juventude (www.juventude.go.gov.br). O prazo segue aberto até o dia 31 de março.

Para solicitar o documento, o aluno interessado ou o responsável deve postar a documentação no site e indicar uma unidade do Vapt Vupt mais próxima para fazer a retirada do cartão, o que ocorre 15 dias após a solicitação. Os documentos necessários são: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de endereço, comprovante de matrícula e uma foto 3×4.

O cadastro passa por um processo de avaliação e se aprovado, o estudante receberá, mensalmente, até 48 viagens, de acordo com frequência escolar, para utilizar exclusivamente no trajeto entre sua residência e instituição de ensino. A emissão do cartão não tem custo para o estudante de nenhuma região. Somente para a emissão da segunda via é cobrada uma taxa.

Para o estudante que já é beneficiário, o cartão continua o mesmo, sendo necessário apenas fazer o recadastro, no mesmo site mencionado acima. E atenção, o cartão é intransferível. Se for constatado uso indevido, o benefício pode ser suspenso ou cancelado.

Cadastro e recadastro do Passe Livre, em Anápolis

Para os alunos de Anápolis, o cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil é feito presencialmente nas unidades do Vapt Vupt ou nos postos de atendimento da URBAN (Mobilidade Urbana Anápolis). O prazo também é de 20 de janeiro a 31 de março.

São exigidos os mesmos documentos (Carteira de Identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e uma foto 3×4), mas em papel. O processo para cadastro e recadastro também é o mesmo.

Quem pode ter o Passe Livre Estudantil

O Passe Livre Estudantil (PLE) é um benefício subsidiado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), e tem como objetivo oferecer passagens de ônibus gratuitas a estudantes matriculados em instituições de ensino autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) ou Conselho Estadual de Educação.

A validação de créditos pode ser feita em pontos e vendas e recarga, que estão presentes em comércios e estabelecimentos de Goiás. Atualmente, são cerca de 1.700 pontos espalhados em 18 municípios, que podem ser localizados por meio do aplicativo da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC). A recarga é disponibilizada até o 10º dia útil de cada mês.

Benefício do Passe Livre Estudantil atende alunos de 19 cidades

Além da capital, o PLE está presente nas cidades de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Em 2019, 94,2 mil estudantes da região metropolitana e 9,7 mil de Anápolis foram cadastrados ou recadastrados no programa, que recebeu recursos na ordem de R$ 80 milhões. Para 2020, a estimativa é que os recursos destinados ao programa atinjam a cifra de R$ 90 milhões, segundo a titular da Seds, Lúcia Vânia.