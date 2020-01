Após perícia, Defesa Civil interdita centro comercial que pegou fogo em Goiânia

A Defesa Civil interditou, na tarde desta segunda-feira (20/1), o centro comercial que pegou fogo no último sábado (18/1), no Setor Campinas, em Goiânia.

A Polícia Técnico-Científica esteve na galeria na manhã desta segunda-feira (20/1) e periciou as lojas. Dos 73 pontos comerciais, cerca de 25 foram atingidos de alguma forma.

De acordo com a Defesa Civil, o local precisou ser interditado pois há risco de desabamento. A galeria fica ao lado do Camelódromo de Campinas.

Mais de 40 bombeiros atuaram no combate ao incêndio em centro comercial que pegou fogo em Goiânia

As lojas de uma galeria no Setor Campinas, em Goiânia, que foram destruídas por incêndio, foram periciadas nesta segunda-feira (20/1), de acordo com informações da Polícia Técnica-Científica.

Em contato com o Corpo de Bombeiros, o Dia Online foi informado de que a corporação não tem atividades previstas no local, a menos que equipes sejam solicitadas pelos peritos.

O incêndio ocorreu na tarde do último sábado (18/1), cerca de uma hora depois do horário de fechamento das lojas da região. As chamas se iniciaram em um estabelecimento e se alastraram para os outros. A fumaça e as chamas foram vistas de longe.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h20 e os serviços de combate só foram encerrados depois de nove horas. Foram empenhadas na ocorrência 17 viaturas, incluindo sete de combate a incêndio, quatro de resgate, dois auto-tanques e uma auto-escada, além de 45 militares e mais de mil litros de água. O incêndio não deixou feridos.

Conforme última atualização do Corpo de Bombeiros, divulgada por volta das 19h de sábado, as equipes concentravam os esforços para extinguir o último foco, todos os outros já haviam sido controlados. As guarnições também iniciaram o trabalho de rescaldo nos estabelecimentos onde não havia mais chamas.

No momento do ocorrido, os estabelecimentos estavam fechados. Ao todo, a galeria incendiada conta 50 lojas e 22 quiosques. Na manhã desta segunda-feira (20/1), a galeria e as lojas próximas estão fechadas e a rua interditada.

Informações preliminares apontavam que o incêndio havia começado no Camelódromo de Campinas, mas imagens gravadas por pessoas que passavam pelo local mostram o início da chamas.