Caminhão com livros tomba perto de ponte na GO-010, em Goiás

Um caminhão com livros tombou na noite do último domingo (19/1) na GO-010, próximo ao município de Luziânia, Entorno do Distrito Federal, após o condutor do veículo perder o controle da direção antes de de chegar à ponte do Rio São Bartolomeu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 19h20 de ontem. De acordo com relatos de testemunhas à corporação, ao perder o controle da direção do veículo, um volvo prata com placa de Uberlândia (MG), o homem de 33 anos, na curva que antecede a ponte do rio, acabou saindo da pista e tombando.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o salvamento. O condutor apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia. Equipes da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além de caminhão com livros, um outro, carregado com limões, tombou na BR-153

Na manhã do dia 7 deste mês, um acidente foi registrado na cidade de Uruaçu, a 282 quilômetros de Goiânia, quando um caminhão carregado com limão tombou e interditou, na ocasião, a BR-153. O condutor foi socorrido, mas acabou vindo a óbito.

Conforme informações da época, o veículo havia saído da rodovia e parado no mato, ao lado do acostamento. A carga ficou toda espalhada na pista e algumas pessoas que passavam pelo local levaram parte dos limões e abacates que estavam no veículo.

No momento do acidente, o motorista, de 31 anos, foi arremessado para fora do veículo e a carroceria do caminhão parou por cima dele. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e prestar os primeiros socorros ao motorista, que foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PRF na ocasião, na cabine do veículo os policiais encontraram um tubo com resquícios de cocaína e dois comprimidos de anfetamina, conhecida popularmente por rebite.