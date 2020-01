De férias, PM de Goiás salva jovem de afogamento em praia da Bahia

Um PM de Goiás, que está de férias na Bahia, salvou um jovem durante um afogamento em uma praia em Serra Grande, a 34 quilômetros de Ilhéus. O resgate ocorreu neste domingo (19/1).

De acordo com informações do 5º Comando Regional da Polícia Militar de Goiás, com sede em Luziânia, o policial militar percebeu quando três jovens estavam no mar e não conseguiam sair. No local só haviam apenas dois salva-vidas e foi aí que o sargento da PM de Goiás decidiu prestar ajuda.

Ele, que foi identificado como sargento Evangelista, nadou em direção aos banhistas e retirou o um dos rapazes da água. Os outros dois foram salvos pelos socorristas que atuam na praia. Após o resgate, os turistas aplaudiram a atitude do PM de Goiás.

PM de Goiás ajuda casal abandonado

Uma mulher em situação de vulnerabilidade acionou a Polícia Militar para pedir socorro, após ela e o marido ficarem mais de três dias sem comer. Morando em uma barraca improvisada às margens da GO-225, em Santo Antônio do Descoberto, interior de Goiás, o casal veio do Maranhão com a promessa de ficar na casa de um parente até se estabelecer na cidade, no entanto, foi abandonado.

De acordo com informações da corporação, uma equipe foi acionada para averiguar uma possível ocorrência de pedido de socorro por parte de uma mulher que estava às margens da rodovia GO-225, juntamente com seu companheiro. No local, os PMs aspirante Samuel e cabo Leonardo averiguaram que o casal estava vivendo em uma barraca improvisada com restos de madeira e lonas.

Maria do Socorro e Israel informaram aos PMs que vieram do Maranhão em busca de melhores condições de vida e de trabalho e que seriam amparados por um parente até que conseguissem se estabelecer, mas quando chegaram com a mudança na casa do familiar, foram desassistidos e deixados à própria sorte.

Casal ajudado por PM de Goiás recebeu casa pra morar

Sem ter para onde ir, o casal improvisou uma barraca às margens da rodovia GO-225. Diante das dificuldades e há três dias sem comer, decidiram acionar a PM de Goiás para pedir ajuda. Momentos depois os PMs conseguiram uma refeição para o casal e prometeram voltar ao local com doações.

A história de Maria do Socorro e Israel gerou repercussão entre os moradores da cidade e os PMs aspirante Samuel e cabo Leonardo receberam diversos contatos de pessoas sensibilizadas. Os policiais, usando seus carros particulares, percorreram aproximadamente 280 quilômetros para recolher as doações.

Foram arrecadados 200 quilos de alimentos, roupas e calçados. Além disso, uma casa foi cedida para Maria do Socorro e Israel. Ao chegar novamente ao local para entregar os donativos, os PMs foram recebidos pelo casal com muita emoção.