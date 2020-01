Defendendo mãe de xingamentos, filho agride homem com socos e chutes, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, neste domingo (19/1), para atender uma ocorrência de ameaça a integridade física de uma pessoa. Para defender a mãe de xingamentos, um filho agrediu um homem com socos e chutes, em Rio Verde.

Conforme informações, a solicitação aconteceu via celular funcional, onde a solicitante relatou que estava acontecendo uma confusão em frente sua residência.

Quando chegaram no local informado, os militares encontraram os envolvidos muito alterados, mas a briga já havia parado.

Conforme relatos do autor, sua mãe estava passando na rua, em frente a casa do homem, e o mesmo a xingou com palavras de baixo calão.

Diante disso, ele começou a agredir o homem com socos e chutes. Testemunhas e vizinhos conseguiram separar os homens antes da chegada da Polícia Militar.

A equipe então lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor dos envolvidos, conforme artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

Além do filho que agrediu homem com socos e chutes para defender mãe de xingamentos, uma filha denunciou agressões de pai contra a mãe, em Rio Verde

Um filha, de 27 anos, denunciou, no dia 17 de dezembro de 2019, as agressões de um pai contra a mãe, no bairro São Tomáz, em Rio Verde.

Conforme informações da Polícia Militar de Rio Verde, a filha o suspeito solicitou apoio via 190 informando que seu pai, de 54 anos, estava alterado e tentando agredir sua mãe.

Ao relatar o caso, a mulher disse que o pai já teria agredido a mãe várias vezes. Diante disso, a equipe policial se deslocou ao local para averiguar a situação.

Quando chegaram, os militares constataram que o homem, identificado como Wefton Silva Cruvinel, estava visivelmente embriago e nervoso.

Com os fatos, a vítima relatou que gostaria de representar contra o companheiro. Todos os envolvidos se deslocaram então para a delegacia, onde foram tomadas as medidas cabíveis.