Dia do Aposentado terá programação especial nesta terça-feira (21)

O Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Aparecida de Goiânia (Aparecidaprev) realiza nesta terça-feira, 21, às 8h, uma programação especial em comemoração ao Dia do Aposentado, celebrado no dia 24 de janeiro. O evento ocorrerá na sede do órgão, localizada na Avenida Santana, Quadra 01, Lotes 04 ao 06, no setor Célia Maria, e contará com a presença de servidores municipais aposentados.

De acordo com o presidente do Aparecidaprev, Adriano Montovani, a ação já é tradição no município e neste ano contará com uma palestra sobre atividade física na terceira idade. Os aposentados da cidade receberão ainda informações sobre o recadastramento/prova de vida e terão atendimentos na área de saúde, como teste rápido de glicemia, aferição de pressão, e desfrutarão de um delicioso café da manhã com sorteio de vários brindes.

“Será um dia de muita festa para comemorar o dia daqueles que tanto contribuíram para o crescimento de Aparecida”, pontua o presidente.

O prefeito Gustavo Mendanha ressalta que o os aposentados do município são muito importantes e que Aparecida, hoje, vai na contramão de muitas cidades, pois está com as contas em dia, principalmente as contas da previdência, tendo saúde financeira por muitos anos.

“Na contramão dos municípios que enfrentam crise econômica e encontram dificuldades até mesmo para pagar a folha, a Prefeitura de Aparecida dá exemplo de equilíbrio fiscal e superávit previdenciário, não necessitando prontamente de passar por reforma em seu estatuto”, destaca o prefeito Gustavo Mendanha.

Atualmente o Aparecidaprev possui em seus cadastros cerca de mil servidores aposentados e pensionistas e, na ativa, são sete mil servidores concursados. O saldo atual do Fundo para pagamento das pensões e aposentadorias é de mais de R$ 384 milhões.