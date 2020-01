Dupla é presa acusada de aplicar golpe em locadora de veículos, em Goianira

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, na tarde desta segunda-feira (20/1), dois homens acusados de aplicar golpe em locadora de veículos, em Goianira.

Segundo a corporação, na ocasião foram apreendidas 13 máquinas de cartão de crédito e um veículo de providência duvidosa.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), nesta segunda-feira (20/1) durante um patrulhamento pela Rua L 3, no Parque Carmélias, em Goianira, avistou um veículo com dois homens em atitude suspeita.

Diante da situação, foi realizado a abordagem ao veículo. Ao fazer a busca veicular foram encontrados 13 maquinas de cartão de crédito no interior do veiculo, modelo Hb20.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás, as máquinas de cartão de crédito e o veículo são de procedência duvidosa.

Na ocasião, os dois homens foram conduzidos até o Hospital Municipal da cidade para confecção de relatório médico. Em seguida eles foram levados a Delegacia de Polícia de Goianira para maiores averiguações.

Além de dupla acusada de aplicar golpe em locadora de veículos, homem foi preso pelo mesmo crime

Em dezembro do ano passado, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu um homem acusado de aplicar golpe em locadora de veículos. Ele foi preso no Jardim Mariliza, em Goiânia.

O acusado, usando documentos falsos, locou veículos no estado de São Paulo e trouxe a Goiás para ser transferidos a terceiros sob aparente regularidade.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) a prisão aconteceu por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA).

Na ocasião a corporação cumpriu mandado de prisão, na manhã desta terça-feira (17/12), em desfavor de José Mascarenhas de Oliveira pela prática de crime de estelionato.

José praticava o crime que ficou conhecido como golpe em locadora de veículos. Ele foi preso no Jardim Mariliza, em Goiânia.