Homem é preso pela terceira vez, em 4 meses, dirigindo bêbado, em Anápolis

Um homem foi preso pela terceira vez, em menos de quatro meses, por dirigir bêbado, em Anápolis. Ele foi flagrado durante nova fase da Operação Direção Consciente, lançada pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) da cidade, durante este fim de semana. De acordo com informações da corporação, outros 33 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Do total, seis ultrapassaram a tolerância criminal e foram presos em flagrante.

Além do motorista preso pela terceira vez, em menos de quatro meses, um outro caso grave foi registrado pela Dict. Uma condutora foi flagrada dirigindo bêbada, com teor alcoólico acima do dobro do tolerado pela lei penal. A mulher estava acompanhada da filha, uma criança de 10 anos.

Conforme levantamento da Delegacia de Trânsito, a embriaguez ao volante é responsável por cerca de 30% das mortes no trânsito, que é o principal fator de mortalidade dos jovens no país.

Motorista bêbado desmaia e só acorda 1 hora depois em delegacia de Anápolis

No fim de semana retrasado, também durante a Operação Direção Consciente, em Anápolis, um motorista bêbado foi preso e autuado depois de desmaiar ao volante e só acordar uma hora após ser carregado por policiais até a delegacia.

De acordo com informações da corporação, o jovem, que mora em Abadiânia, foi para uma festa em Anápolis. Depois de ingerir bebida alcoólica, ele pegou o volante para tentar ir embora. Ao chegar na Rua Pinheiro Chagas com a São Francisco, no bairro Jundiaí, região Central do município, o motorista acabou desmaiando.

Ele foi abordado durante a operação, mas não respondeu ao chamado dos policiais. O delegado Manoel Vanderic, titular da DICT, explicou que o rapaz precisou ser carregado até a delegacia e só acordou cerca de uma hora depois.

O condutor , que acabou preso, foi submetido ao teste do bafômetro que apontou que ele tinha 0,86 mg/l de álcool no organismo. Mesmo embriagado, ele pretendia pegar a rodovia e voltar para Abadiânia.