Indicada doença que matou jovem durante jogo de futebol, em Santa Cruz de Goiás

O jovem de 16 anos que morreu subitamente no último sábado (18/1) durante uma partida de futebol em Santa Cruz de Goiás, município a 123 quilômetros de Goiânia, sofria de cardiomiopatia hipertrófica. Segundo o Instituto Médico legal (IML) de Morrinhos, onde foi feito o exame cadavérico do adolescente, o diagnóstico chegou junto com o corpo do hospital para onde ele havia sido levado.

Conforme o Hospital Israelita Albert Einstein, a cardiomiopatia hipertrófica é frequentemente associada a fatores genéticos. A doença pode causar infarto e é uma das principais causas de morte entre atletas jovens. Ela é caracterizada pela hipertrofia (desenvolvimento excessivo) do músculo do coração. De acordo com o hospital, a doença pode atingir qualquer área do órgão, mas o mais comum é afetar a região do septo, a parte que divide as cavidades do coração. O septo, que tem menos de um centímetro de espessura, chega a duplicar ou triplicar de volume nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica.

O jovem, natural da Bahia, chegou em Goiânia na sexta-feira (17/1) para fazer um teste para jogador de futebol, em Santa Cruz de Goiás. Ele morreu subitamente sábado durante o jogo. O jovem passou mal após 15 minutos de partida e caiu em campo. A equipe técnica do time tentou os protocolos de reanimação, mas ele morreu no local.

De acordo com a ocorrência registrada na Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar compareceu ao Hospital Municipal Maria Abadia Lobo, no município em questão, onde a médica plantonista informou que o rapaz deu entrada no hospital “com ausência de pulso e atividade cardíaca”.

A vítima ainda passou por procedimento de reanimação, mas foi em vão. O corpo foi levado para o IML de Caldas Novas, mas como não havia médico de plantão, foi transferido para o IML de Morrinhos. Lá, o exame cadavérico foi realizado e a família buscou o corpo no domingo (19/1). De acordo com um funcionário do instituto, o diagnóstico que chegou junto ao corpo apontava a cardiomiopatia hipertrófica.