Lojas incendiadas em galeria de Goiânia passam por perícia nesta segunda (20)

As 12 lojas de uma galeria no Setor Campinas, em Goiânia, que foram destruídas por incêndio, serão periciadas nesta segunda-feira (20/1), de acordo com informações da Polícia Técnica-Científica. Os trabalhos estão marcados para às 10h30.

Em contato com o Corpo de Bombeiros, o Dia Online foi informado de que a corporação não tem atividades previstas no local, a menos que equipes sejam solicitadas pelos peritos.

O incêndio ocorreu na tarde do último sábado (18/1), cerca de uma hora depois do horário de fechamento das lojas da região. As chamas se iniciaram em um estabelecimento e se alastraram para outros 11. A galeria fica ao lado do Camelódromo de Campinas. A fumaça e as chamas foram vistas de longe.

Mais de 40 bombeiros atuaram no combate ao incêndio em galeria de Goiânia; doze loja foram atingidas

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h20 e os serviços de combate só foram encerrados depois de nove horas. Foram empenhadas na ocorrência 17 viaturas, incluindo sete de combate a incêndio, quatro de resgate, dois auto-tanques e uma auto-escada, além de 45 militares e mais de mil litros de água. O incêndio não deixou feridos.

Conforme última atualização do Corpo de Bombeiros, divulgada por volta das 19h de sábado, as equipes concentravam os esforços para extinguir o último foco, todos os outros já haviam sido controlados. As guarnições também iniciaram o trabalho de rescaldo nos estabelecimentos onde não havia mais chamas.

No momento do ocorrido, os estabelecimentos estavam fechados. Ao todo, a galeria incendiada conta 50 lojas e 22 quiosques. Na manhã desta segunda-feira (20/1), a galeria e as lojas próximas estão fechadas e a rua interditada.

Informações preliminares apontavam que o incêndio havia começado no Camelódromo de Campinas, mas imagens gravadas por pessoas que passavam pelo local mostram o início da chamas. Em um vídeo, uma nuvem de fumaça preta pôde ser vista logo atrás do estabelecimento. Reveja:

