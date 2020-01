Motociclista morre atropelado na BR-153, em Aparecida de Goiânia

Um motociclista morreu depois de ser atropelado por um carro na BR-153, em Aparecida de Goiânia. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (20/1), no quilômetro 504 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista, que conduzia uma Honda Biz, caiu na pista e não conseguiu se levantar rapidamente. Nesse momento, um veículo que passava pela BR-153 acabou o atropelando; ele morreu no local.

Chovia e a pista estava molhada no momento do ocorrido. Além disso, suspeita-se que óleo na pista tenha sido a causa da perda da direção por parte da vítima. O motorista que atropelou o motociclista fugiu sem prestar socorro.

O atropelamento ocorreu próximo à região dos motéis em Aparecida de Goiânia, no sentido sul, pra quem sai do viaduto do Parque das Laranjeiras e segue sentido Hidrolândia. Devido ao acidente, a pista ficou parcialmente interditada. Além da PRF, equipes da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas.

Além de atropelamento de motociclista na BR-153, PRF registra mais 31 acidentes

Nos últimos três, de acordo com balanço operacional da PRF, ocorreram 31 acidentes nas rodovias federais em Goiás. Ao todo, 44 pessoas ficaram feridas e uma morreu.

No período, foram aplicadas 773 notificações de multas por infrações diversas, a mais comum foi a de ultrapassagem proibida ou indevida.Também foram feitos 1093 testes de alcoolemia dos quais 28 motoristas foram reprovados e devidamente autuados.

Caminhão com livros tomba perto de ponte na GO-010

Neste domingo (19/1), um caminhão com livros tombou na GO-010, próximo ao município de Luziânia, Entorno do Distrito Federal, após o condutor do veículo perder o controle da direção antes de chegar à ponte do Rio São Bartolomeu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 19h20 de ontem. De acordo com relatos de testemunhas à corporação, ao perder o controle da direção do veículo, um volvo prata com placa de Uberlândia (MG), o homem de 33 anos, na curva que antecede a ponte do rio, acabou saindo da pista e tombando.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o salvamento. O condutor apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia. Equipes da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).