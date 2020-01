Mulher é agredida por enteado após tentar colocar casa à venda, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, neste domingo (19/1), para atender uma ocorrência onde uma mulher foi agredida por enteado após tentar colocar casa à venda, em Rio Verde.

A vítima contou aos policiais que o enteado mora em um barracão no fundo de sua residência e que está em processo de divórcio com seu marido.

Diante disso, o casal decidiu colocar a casa à venda e dividir os bens. A mulher então resolveu fotografar e filmar o imóvel para anunciar em sites de vendas.

Quando ela foi até o barracão, o enteado não teria permitido a entrada dela, alegando que ele mora no local e não deixaria ela filmar.

A vítima insistiu a entrada e começou a filmar a residência, momento que o enteado deu um tapa no celular e ela partiu para cima dele, que a empurrou e trancou o portão de acesso ao barracão.

A Polícia Militar constatou que a mulher apresentava lesões nos seios e o autor estava ferimentos no peito e braços.

Diante disso, os envolvidos foram encaminhados para a 8ª DRP e apresentados ao delegado plantonista para providências cabíveis.

Além da mulher agredida por enteado após tentar colocar casa à venda, em Rio Verde, outro se irritou e matou padrasto a facadas, no DF

Um homem matou seu padrasto com duas facadas na região do tórax, no dia 26 de agosto de 2019, no Recanto das Emas, região do Distrito Federal (DF), após se irritar com apelido dado por ele. A vítima havia apelidado o enteado de “Jack, o Estripador”, fato que teria irritado o rapaz e o levado a cometer o crime.

O sargento conta que há cerca de sete anos, a vítima, que era padrasto do suspeito, colocou nele o apelido de “Jack, o Estripador”. A figura, cujo nome deu o apelido ao rapaz, foi um famoso serial killer do século XIX.

Entretanto, o apelido parecia não agradar muito o enteado. Na manhã de hoje, segunda-feira, o homem pegou um faca e atacou o padrasto, desferindo-lhe dois golpes na região do tórax. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Já o enteado, autor do crime, foi pego por populares e confessou o crime. Ele foi segurado pelos moradores da região até a chegada da polícia, que realizou o flagrante.