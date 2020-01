Paciente de 3 anos ganha festa surpresa de servidoras da UPA de Formosa

Uma paciente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formosa, cidade goiana localizada no Entorno do Distrito Federal, ganhou uma festinha surpresa no seu aniversário de 3 aninhos. A comemoração foi organizada por algumas servidoras da unidade de saúde, na manhã do último sábado (18/1).

Cecília estava internada há três dias na UPA. Ao tomarem conhecimento do aniversário da paciente, algumas servidoras se reuniram e organizaram uma festinha surpresa para ela, para que a data não passasse em branco. Aparentemente feliz, Cecília apagou as velhinhas em um bolo decorado com os dizeres “Feliz Aniversário”.

A atitude das servidores chamou atenção de alguns moradores de Formosa. Com um gesto tão simples ela fizeram o dia da pequena Cecília mais feliz.

Não há informações sobre o motivo da internação de Cecília, mas pelas imagens nota-se uma pequena tala na mãozinha direita da menina, por onde os medicamentos são ministrados.

Denúncia em UPA de Formosa

Recentemente, a UPA de Formosa foi alvo de uma denúncia de pais que acreditam que a filha, uma bebê de 1 ano e 6 meses, tenha morrido após um diagnóstico errado.

O caso gerou bastante repercussão na cidade, pois, conforme informações, a menina teria ido três vezes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formosa, onde foi diagnosticada com virose, quando na verdade estava com pneumonia.

O primeiro atendimento aconteceu no domingo (29/12). Na terça-feira (31/12), os pais retornaram à unidade de saúde e voltaram para casa. Como a menina não apresentou melhoras, eles resolveram procurar mais uma vez a unidade de saúde na manhã da quarta-feira (1/1). Na tarde do mesmo dia, a criança foi transferida para um hospital já em estado grave, onde foi diagnosticada com pneumonia. Devido a gravidade do quadro, ela não resistiu e morreu.

A família acusa a UPA de negligência no atendimento à Maria Helena.

UPA de Formosa responde:

Em nota, UPA informou que a menina recebeu toda assistência e cuidados necessários. O caso segue sendo investigado e outros esclarecimentos serão prestados posteriormente. Leia o posicionamento na íntegra: