Passageiros de ônibus são presos com 18 quilos de maconha em Chapadão do Céu

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu na madrugada desta segunda-feira (20/1), dois passageiros de ônibus interestadual que estava com 18 quilos de maconha. O caso aconteceu em Chapadão do Céu, a 479 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, após o flagrante um dos passageiros revelou que receberia a quantia de R$ 2 mil reais pelo transporte do entorpecente até Goiânia.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na madrugada desta segunda-feria (20/1) uma equipe do Comando de Operações de Divisas (COD), que estava em operação conjunta com a 2ª CIPMRV, flagrou um passageiro de ônibus com maconha.

A operação aconteceu na região Barreira de Fiscalização Rodoviária de Chapadão do Céu. Na ocasião a equipe policial parou um ônibus interestadual com destino Campo Grande (MS)/Goiânia.

Um dos passageiros de ônibus que foram presos com 18 quilos com maconha receberia R$ 2 mil pelo transporte

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), durante a abordagem e vistoria nas bagagens dos passageiros, os militares localizaram nos malas de dois passageiros o total de 18 quilos de maconha.

Além disso, também foram encontradas duas munições calibre 32. Um dos passageiros responsável pelo tráfico de drogas confessou aos policiais que receberia o valor de R$ 2 mil reais pelo transporte da droga.

Diante da situação, eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Chapadão do Céu.

Na delegacia os dois foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no Artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em outra ocasião, jovens usaram carro rebocado para transportar drogas

Em dezembro do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois jovens, de 23 e 25 anos, que usaram carro rebocado por cambão para transportar drogas, em Rio Verde.

Segundo a corporação, em um compartimento secreto na carroceria do carro rebocado por cambão os policiais encontraram 113 quilos de maconha.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão aconteceu quando agentes da polícia, que estavam em ronda pela rodovia, resolveram acompanhar dois veículos que seguiam no sentido Jataí/ Rio Verde.