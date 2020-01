PC cumpre mandado de prisão contra suspeito de feminicídio, em Rio Verde

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através do Grupo de investigação de homicídios, cumpriu, nesta segunda-feira (20/1), um mandado de prisão preventiva contra um suspeito de feminicídio, em Rio Verde.

Conforme informações da PCGO, o crime aconteceu no dia 9 de dezembro do ano passado, quando a vítima, identificada como Regina Maria da Silva Andrade, recebeu vários disparos de arma de fogo.

Após o crime, o suposto autor do feminicídio fugiu do local e o Delegado responsável pelo caso, Dr. Danilo Fabiano, representou pela prisão preventiva do suposto autor.

Com o mandado em aberto, o seu cumprimento se deu na manhã desta segunda-feira (20/1). Além disso, ainda foi apreendida uma arma de fogo, que pode ter sido utilizada no crime. A arma passará por perícia para confirmar se foi ou não a arma utilizada.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia, onde confessou a prática delituosa. Ele foi levado para a Casa de Prisão Provisória (CPP) de Rio Verde.

A Polícia agora busca o esclarecimento dos fatos. O suposto autor será indiciado pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio e, se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de reclusão.

Além do caso onde a PC cumpriu mandado de prisão contra suspeito de feminicídio, em Rio Verde, um outro homem também foi preso acusado de estupro e tentativa de feminicídio, em Posse

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem acusado de estupro e tentativa de feminicídio, em Posse, a 514 quilômetros de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar, o autor estava tentando agredi-la com barras de ferro e apresentava comportamento bastante agressivo.

No local, uma testemunha relatou a equipe que dentro da residência havia uma mulher sendo agredida e que antes da chegada da Polícia Militar, o autor estava tentando bater na vítima com barras de ferro.

A Polícia Militar então acionou o Corpo de Bombeiros Militar, que prestou os primeiros socorros ainda no local. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal, onde segue internada em coma.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia onde foi autuado pelos crimes de tentativa de feminicídio e estupro.