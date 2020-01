PM apreende cigarros contrabandeados avaliados em R$ 9 milhões, em Santa Helena

A Polícia Militar do Estado de Goiás, por meio do Comando de Operações de Divisas (COD), apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 9 milhões de reais, em Santa Helena de Goiás, a 200 quilômetros de Goiânia.

Conforme informações do COD, a equipe estava em patrulhamento neste domingo (18/1) quando avistaram um carro em atitude suspeita.

Durante a abordagem, os militares descobriram que o veículo era utilizado como batedor de dois caminhões, que estavam carregados com cerca de três mil caixas de cigarros.

Na abordagem, os ocupantes dos caminhões afirmaram estar transportando canos e forros PVC, mas ao retirar a lona os agentes constaram que os ilícitos estavam escondidos em meio as mercadorias.

A polícia acredita que a carga tenha vindo do Paraguai e seria distribuída em Goiás. Os três envolvidos foram presos e encaminhados à Polícia Federal de Jataí. Eles foram autuados pela prática dos crimes de contrabando e associação criminosa.

Além da carga de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 9 milhões que foi apreendida em Santa Helena, outra avaliada em R$ milhões foi apreendida em Guapó

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na terça-feira (7/1), uma grande quantidade de cigarros contrabandeados, avaliados em cerca de R$ 10 milhões, em Guapó, Região Metropolitana de Goiânia.

A apreensão aconteceu na BR-060 durante fiscalização de rotina. Uma equipe abordou um caminhão na unidade operacional em Guapó e, ao verificar a carga, os policiais encontraram a carroceria cheia de caixas de cigarros oriundos de Paraguai.

Instantes depois, outra equipe flagrou um caminhão bitrem com a lotação máxima das carretas preenchidas com cigarros, em Posselândia, distrito de Guapó.

Conforme estimado a PRF, os dois carregamentos somam 200 mil pacotes de cigarros, com dois milhões de maços, que seriam vendidos no comércio de Anápolis, a 55 km da capital goiana.

Além dos cigarros, duas carretas, avaliadas em R$ 400 mil, foram apreendidas e levadas ao depósito da Receita Federal. Os motoristas disseram aos policiais que pegaram os veículos carregados em um posto de combustíveis no estado do Paraná, fronteira com o Paraguai, e levariam até Anápolis.

Os dois homens, de 45 anos, foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Goiânia.