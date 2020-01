Trânsito na Marginal Botafogo é alterado devido obras na Av. Leste-Oeste, em Goiânia

O trânsito na Marginal Botafogo será alterado, a partir desta segunda-feira (20/1), devido obras do prolongamento da Avenida Leste-Oeste, em Goiânia.

Conforme informações da Prefeitura de Goiânia, o prazo para conclusão das obras é de sete meses. De acordo com o projeto, as pistas da Avenida Leste-Oeste passarão sobre a Marginal Botafogo.

Para realização dos trabalhos, a Rua 227 será interditada nos dois sentidos, pois receberá os pilares do viaduto, que passará por cima da marginal.

Já o cruzamento da Rua 67-A com a Avenida Contorno será bloqueado e a circulação será restrita, com acesso local, na Rua 67-A, via Marginal Botafogo.

Os desvios implantados na região, em dezembro de 2019, serão mantidos.

Obras na Av. Leste-Oeste que alteram o trânsito na Marginal Botafogo, em Goiânia

A ordem de execução do serviço para o início das obras será assinada, na manhã desta segunda-feira (20/1), pelo Prefeito Iris Rezende.

Serão dois viadutos, sendo que cada um tem duas faixas de segurança, duas faixas de rodagem, uma faixa de pedestres, duas barreiras guarda-rodas e uma barreira guarda corpo. A ponte terá de 53 m de extensão.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, a intervenção ligará o bairro Gyn 20, no Conjunto Vera Cruz, e a divisa de Senador Canedo, na Região Metropolitana.

A obra será bancada com recursos próprios da Prefeitura de Goiânia e do Estado de Goiás, que deve arcar com 50% dos R$ 68 milhões por força de convênio firmado com o município. A via deve ser entregue até o final de 2020.

A Prefeitura informou que o trajeto da Leste-Oeste em seu sentido leste terá 8,1 km de extensão e servirá de eixo de transporte entre Goiânia e Senador Canedo. De acordo com a Seinfra, a obra “é de suma importância para o município e vai contribuir para desafogar o trânsito em uma das regiões mais movimentadas de Goiânia”.