Ao ter pescoço cortado, grávida escreve nome de autor com sangue, em Goiás

Uma grávida de seis meses morreu na porta de uma lanchonete, na noite desta segunda-feira (20/1), após ter o pescoço cortado. O crime ocorreu no bairro Alexandrina, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. Segundo a ocorrência, antes de morrer a mulher ainda conseguiu escrever o nome do assassino com o próprio sangue. O suspeito foi preso na madrugada desta terça-feira (21/1), em casa, enquanto dormia.

Os primeiros levantamentos aponta que o crime ocorreu por conta de uma dívida por drogas. As informações iniciais apontam ainda que o homem e a mulher estavam na lanchonete, localizada na rua Nova Olinda, no bairro Alexandrina, quando ocorreu um desentendimento e ele a matou com um corte no pescoço. Ainda não se sabe qual a ligação entre o casal.

A mulher, que estava grávida de seis meses, não portava documentos pessoais, mas foi identificada por testemunhas como ‘Lucieninha’. O suspeito foi identificado como Marcondes. A informação de que a vítima teria escrito o nome do autor do crime antes de morrer, com o próprio sangue, foi confirmada ao Dia Online pela equipe que atendeu a ocorrência.

Suspeito de matar grávida com corte no pescoço, em Anápolis, foi preso em casa, enquanto dormia

Após esfaquear a mulher, o suspeito fugiu do local. No entanto, durante a madrugada desta terça-feira (21/1), ele foi localizado em casa e preso enquanto dormia. De acordo com informações do 28° BPM, equipe responsável pela prisão do autor, ele apresentava vários arranhões na região do pescoço e ainda estava com as pernas e os pés com resíduos de sangue, provavelmente da vítima.

Ao ser preso, o homem não esclareceu o que teria motivado o crime. Ele foi levado à Central de Flagrantes de Anápolis onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e está à disposição do Poder Judiciário. O caso será investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídio (GIH).