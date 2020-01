Após bater em porta de carro, motociclista cai e morre atropelado, em Goiânia

Um grave acidente com uma vítima fatal foi registrado na noite desta segunda-feira (20/12), no bairro Cidade Jardim, em Goiânia. Um motociclista caiu na pista e morreu atropelado após bater em porta de carro aberta.

Conforme informações de testemunhas, a vítima, identificada como Haislan Tonelino, de 43 anos, estava em uma motocicleta e trafegava pela rua Formosa, momento que bateu na porta de um veículo Ford/Fiesta prata, que estava à direita da via.

O motorista não teria visto que o motociclista se aproximava e abriu a porta para sair do veículo. Com o impacto, a vítima caiu na pista e acabou sendo atropelada por uma Range Rover Evoque que passava pelo local.

De acordo com a Delegacia Especializada Em Investigação De Crimes De Trânsito de Goiânia (Dict), após o acidente, o motorista do Ford Fiesta evadiu-se do local sem ser identificado. Já o motorista da Range Rover ficou no local por um tempo, mas acabou saindo antes da chegada da Polícia Militar; ele também não foi identificado.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), foi acionado para socorrer o homem, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.

Colegas de trabalho de Haislan Tonelino estiveram no local do acidente e contaram que ele trabalhava em uma fábrica de embalagens e teria mudado de turno para comemorar o aniversário de 10 anos do filho, nesta segunda-feira (20/1). No momento do acidente, Haislan estava à caminho da festa.

Além do motociclista que caiu e morreu atropelado após bater em porta de carro, em Goiânia, outro também foi atropelado na na BR-153, em Aparecida de Goiânia

Um motociclista morreu depois de ser atropelado por um carro na BR-153, em Aparecida de Goiânia. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (20/1), no quilômetro 504 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista, que conduzia uma Honda Biz, caiu na pista e não conseguiu se levantar rapidamente. Nesse momento, um veículo que passava pela BR-153 acabou o atropelando; ele morreu no local.

Chovia e a pista estava molhada no momento do ocorrido. Além disso, suspeita-se que óleo na pista tenha sido a causa da perda da direção por parte da vítima. O motorista que atropelou o motociclista fugiu sem prestar socorro.

O atropelamento ocorreu próximo à região dos motéis em Aparecida de Goiânia, no sentido sul, pra quem sai do viaduto do Parque das Laranjeiras e segue sentido Hidrolândia. Devido ao acidente, a pista ficou parcialmente interditada. Além da PRF, equipes da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas.