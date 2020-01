Conheça a nova ferramenta da Uber que chega agora em Goiânia

A Uber, uma das empresas de transporte por aplicativo mais populares de que se tem notícia, anunciou uma novidade para Goiânia. A partir das próximas semanas, segundo a empresa, motoristas parceiros e usuários do app na capital goiana passam a contar com mais uma camada de segurança. A nova ferramenta da Uber, denominada U-Ajuda, poderá identificar eventos raros, como uma parada longa e não prevista na rota.

Segundo a empresa, caso seja detectada uma parada que não estava prevista ou que demore mais tempo que o normal, o próprio sistema pode iniciar automaticamente uma checagem, enviando uma mensagem para o motorista parceiro e o usuário direcionando-os às ferramentas de segurança do aplicativo, como ligar para a polícia, compartilhar a viagem ou até mesmo abrir um contato com a central de atendimento da Uber para casos não urgentes.

A nova ferramenta faz parte de uma série de novos recursos e iniciativas voltadas à segurança anunciadas durante o evento global da empresa sobre o tema, realizado em São Paulo no mês de novembro do ano passado. A equipe de reportagem do Dia Online marcou presença no evento, fazendo uma grande cobertura.

Ainda de acordo com a Uber, a nova ferramenta utiliza o poder do GPS e de outros sensores no smartphone, e começará a ser testada nesta terça-feira, 21 de Janeiro de 2020.

Nova ferramenta da Uber chega na onda de novidades já anunciadas pela empresa

Em novembro de 2019, a Uber divulgou oficialmente os novos recursos de segurança que serão implantados tanto para motoristas quanto para usuários do app na América Latina. O anúncio das novidades foi feito no evento Uber Destino 2019, que aconteceu em São Paulo.

O evento, realizado em Pinheiros, São Paulo, teve cobertura do Dia Online e foi o primeiro da Uber sobre o tema na América Latina. O anúncio das novas ferramentas que estão sendo integradas ao app foi feito pelo diretor global de produtos de segurança da empresa, Sachin Kansal.

Um dos recursos anunciados por Kansal na ocasião, que chama a atenção por ser inédito no mundo, é a implantação de uma ferramenta de gravação de áudio que poderá ser usada tanto por passageiros quanto por motoristas da Uber.

Segundo descrito pelo diretor, a opção de gravar conversas entre o usuário e o motorista será disponibilizada no app e, ao finalizar a gravação, o autor poderá enviá-la diretamente à Uber para análise. “Se houver necessidade, essa ferramenta pode ajudar a nos dar mais clareza sobre o que aconteceu dentro do veículo numa viagem”, destaca Kansal.

Outra medida que será implantada no app e que objetiva combater a atuação de pessoas mal-intencionadas é o escaneamento do documento do indivíduo que quiser pagar a corrida solicitada em dinheiro.

Conforme demonstrado no evento, o usuário da Uber que optar por não cadastrar formas de pagamento digital (cartão de crédito ou débito) e quiser quitar sua viagem com dinheiro vivo, terá que submeter um documento oficial com foto a um scanner que será incorporado ao app. Para extinguir a possibilidade de fraudes (como uma pessoa que tentar escanear o documento de outra, por exemplo), a ferramenta inteligente, que pedirá para ler frente e verso do documento, será capaz de detectar quando ele não for compatível com o usuário.

De acordo com a Uber, a medida será implantada no Brasil no primeiro trimestre de 2020. Tanto o escaneamento de documento quanto a gravação de aúdio no app são inéditos no mundo.