Detran-GO alerta sobre golpe de boletos falsos

De acordo com informações do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), conforme se aproxima o calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Licenciamento, os proprietários devem ficar atentos para não cair em golpes de boletos falsos.

Conforme o órgão divulgou, neste início de ano o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás recebeu, informalmente, reclamações de que boletos falsos teriam sido enviados a residências de proprietários de veículos.

Devido a isso, a orientação do Detran-GO é que os proprietários de veículos verifiquem com atenção os dados impressos no boleto antes de efetuar o pagamento.

Vale ressaltar que o departamento só utiliza dois tipos de documentos de cobrança, que é o Documento Único de Cobrança (DUA) e o boleto, que é entregue na residência do proprietário ou pode ser retirado em uma unidade Vapt Vupt.

Além disso, o boleto também pode ser retirado no endereço eletrônico www.detran.go.gov.br ou gerado pelo aplicativo.

Para evitar golpe de boletos falsos, contribuintes devem seguir algumas orientações

De acordo com o Detran-Go, os contribuintes devem checar no boleto, os dados do veículo, do próprio Detran-GO e se o banco é a Caixa Econômica Federal.

Segundo o diretor de Atendimento e Inovação do Detran-GO, coronel João Batista Freitas de Freitas Lemes, se houver dúvidas o proprietário do veículo deve entrar no site do departamento ou no aplicativo DetranGO On e gerar um novo documento.

Se não for possível acessar a internet, há possibilidade de procurar um posto de atendimento presencial da autarquia ou unidade Vapt Vupt para obter o boleto.

Quando o proprietário do veículo paga um boleto falso, o dinheiro vai para uma conta de uma outra instituição financeira e os débitos permanecem em aberto, visto que não há nenhuma ligação com o Detran-GO. Assim que houver uma queixa formal, a autarquia acionará a Polícia Civil para que o caso seja investigado.

Golpes pela internet

Em 2017, a tentativa de golpe contra os proprietários de veículos aconteceu por meio da internet. Na ocasião foi verificado que criminosos teriam criado domínios na web, com IPs no exterior para dificultar o rastreio, e estavam gerando boletos falsos.

Por isso, os usuários que optarem por gerar boletos pela internet devem utilizar apenas o endereço do Detran-GO na rede, que é www.detran.go.gov.br. A autarquia não se responsabiliza por boletos ou documentos gerados em qualquer outro domínio.