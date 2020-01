Divulgado edital de concurso com salários de até R$ 9 mil, em Goiás

A Prefeitura de Mineiros divulgou, nesta segunda-feira (20/1), o edital de um concurso com salários de até R$ 9 mil, para cargos de nível fundamental, médio e superior.

O certame prevê o preenchimento de 1.556 vagas, sendo 389 permanentes e 1.167 para formação de cadastro de reserva. Os aprovados devem atuar no Poder Executivo ou no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Conforme previsto no edital, os salários oferecidos variam R$ 783,65 a R$ 9.990,44, conforme o cargo pleiteado. As jornadas de trabalho podem chegar até 40 horas semanais.

As vagas são destinadas aos cargos de: Merendeira, motorista, vigia, agente administrativo, atendente, intérprete, auxiliar de secretaria, cuidador, enfermeiro, médico, procurador, nutricionista, fisioterapeuta, professor e outros que podem ser conferidos no edital.

Inscrições de concurso com salários de até R$ 9 mil, em Goiás

As inscrições para o concurso começam no próximo dia 20 de fevereiro e seguem até o dia 23 de março, exclusivamente pela internet.

A taca de inscrição para cargos de nível fundamental é de R$ 50,00; para nível médio/ técnico é de R$ 75,00; e para nível superior é R$ 100,00. Dia 24 de março é o último dia para pagamento.

A aplicação das provas objetivas acontecerá em dias diferentes. Para cargos de nível fundamental e médio/ técnico a aplicação será no dia 19 de abril. Já para cargos de nível superior, os candidatos serão avaliados no dia 26 de abril.

Conforme previsto no edital, o resultado final do concurso público deve ser divulgado no dia 24 de junho. O concurso é válido por dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, a critério da Administração.

Requisitos para participação

Para participar do processo seletivo, o candidato deve estar atento e verificar se preenche alguns requisitos básicos previstos no edital, sendo: