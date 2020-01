Forte chuva novamente deixa o caos em Goiânia e Região Metropolitana

A forte chuva que caiu na tarde desta terça-feira (21/1) deixou novamente um caos em Goiânia e Região Metropolitana. Várias ruas foram alagadas, casas invadidas pela água, carro ilhados e até mesmo um motociclista foi arrastado pela água.

Em Trindade, várias ruas ficaram alagadas. Um morador do setor Maysa II registrou o momento em que sua residência foi invadida pela água.

Em outro ponto, desta vez na GO-060, também em Trindade, no trecho de acesso à Goiânia, o alto nível da água deixou o trânsito complicado. Pessoas ainda precisaram se abrigar em pontos de ônibus para não serem levados pela água.

Além disso, um acidente com um motociclista, por volta de 19h, também deixou o trânsito ainda mais lento na região. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou a vítima para o hospital para receber atendimento médico.

O caos deixado pela forte chuva em Goiânia e Região Metropolitana

Na região Noroeste, um córrego também transbordou e deixou ilhadas as pessoas que passavam pelo local. O Córrego Caveirinha fica entre o Jardim Nova Esperança e a Vila Finsocial. Os motoristas até tentaram passar, mas não conseguiram e tiveram que voltar. No vídeo é possível ver até um ônibus do transporte coletivo parado em meio a água.

Um outro caso ainda mais chocante foi registrado em Goiânia, onde um motociclista foi arrastado pela enxurrada. No vídeo, gravado pelo ocupante de um veículo estacionado, mostra o momento que o motociclista tenta segurar a moto, mas ela acaba sendo levada devido a grande força da água; ele também quase acabou sendo arrastado. Veja o vídeo:

Em apenas 3 horas, a forte chuva causou vários estragos em Goiânia e Região Metropolitana. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, é necessário ter cuidado em situações de fortes chuvas. Não é recomendado trafegar, principalmente em motocicletas.