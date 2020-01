Homem é preso por comercializar agrotóxicos ilegais em Goiatuba

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem acusado de comercializar agrotóxicos em Goiatuba.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na noite de ontem durante patrulhamento pelo Setor Gobato, em Goiatuba, a equipe da RP avistou um indivíduo em atitude suspeita próximo à Alameda dos Buritis.

Diante da situação, os policiais resolveram realizar a abordagem, porém as ordens da equipe não foram atendidas e o homem empreendeu fuga pulando os muros de diversas residências.

Os policiais de imediato solicitaram reforço e então realizaram o cerco na região. Com a autorização dos moradores, as equipes iniciaram as buscas.

Em uma das residências foram recepcionados por uma senhora, que franqueou a entrada para averiguação. No local foram encontrados os agrotóxicos.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), durante as buscas pelo suspeito, que não foi localizado de imediato, os policiais encontraram em um dos quartos da casa vasto material semelhante a agrotóxico.

Questionada quanto à sua propriedade, a senhora informou pertencer ao seu filho. Momentos depois, o proprietário dos agrotóxicos ilegais compareceu a residência e informou ter adquirido o material no Paraguai há cerca de um mês.

Ele ainda confessou que seu objetivo era comercializar agrotóxicos nas fazendas da região de Goiatuba. Este seria utilizado como veneno para o controle de pragas em lavouras.

Ao todo foram apreendidos aproximadamente 86 quilos da substância ilegal. Foram localizados também cerca 15 quilos de “cal branco”, 2 máquinas seladoras, 2 máquinas de costura, diversos sacos de nylon com capacidade para 20 quilos, diversas embalagens plásticas e uma balança de precisão.

Com isso os policiais conduziram o homem ao Hospital Municipal de Goiatuba para a lavratura do relatório médico e o apresentaram na Superintendência Regional de Polícia Federal em Goiânia.