Mais de 700 comprimidos de ecstasy são apreendidos em Goiânia e Goianira

Na noite desta segunda-feira (20/1), mais de 700 comprimidos de ecstasy foram apreendidos em Goiânia e Região Metropolitana, em Goianira.

Conforme informações, policiais estavam em patrulhamento na região do Jardim Balneário Meia Ponte, quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, os militares encontraram porções de drogas no bolso dos suspeitos.

Os homens informaram que pegaram a droga com um terceiro suspeito, que também estava localizado no mesmo bairro. Eles ainda contaram que havia mais drogas em uma residência em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia.

Ao chegar nos endereços indicados, foram encontrados e apreendidos diversas drogas, sendo 58 cigarros de maconha, LSD, cocaína, MDMA, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie. No total, 795 comprimidos de ecstasy foram apreendidos.

Os objetos apreendidos e os supostos traficantes foram levados para a Central de Flagrantes, em Goiânia, onde estão à disposição da justiça.

Em outro caso, homem foi preso com 800 comprimidos de ecstasy, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, no dia 16 de dezembro, um homem que estava com cerca de 800 comprimidos de ecstasy, no Setor Parque Amazonas, em Goiânia.

Além disso, com o acusado os policiais encontraram porções de cocaína e uma balança de precisão.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu por meio de uma equipe do Bope que realizava um patrulhamento pela região do Parque Amazonas, em Goiânia.

Na ocasião Gustavo Augusto Carvalho de Paiva foi preso pela corporação. Durante a abordagem, com Gustavo Augusto e em sua residência foram apreendidos o total de 800 comprimidos de ecstasy, porções de cocaína e uma balança de precisão.

Ainda de acordo com a Polícia Militar de Goiás, o homem foi conduzido até a Central Geral de Flagrantes, onde foi atuado por tráfico de entorpecente.