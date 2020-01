PC desarticula grupo de agiotas que agia em Goiânia e região metropolitana

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), nesta terça-feira (21/1), deflagrou uma operação contra grupo de agiotas que agia em Goiânia e região metropolitana.

Na ocasião, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e apreendidos 20 celulares, R$ 15 mil em notas de real, dólar, bolívar e peso colombiano.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a operação foi realizada por meio da equipe da 4ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Goiânia.

Segundo a corporação, nesta terça-feira (21/1) os policiais realizaram a Operação Escobar contra um grupo criminoso de agiotas que atuava em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Durante a operação, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, apreendidos 20 celulares e R$ 15 mil em notas de real, dólar, bolívar e peso colombiano.

Investigação contra grupo de agiotas que agia em Goiânia começou há seis meses

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás, a investigação contra grupo de agiotas que agia em Goiânia e região metropolitana começou há cerca de 6 meses.

Durante as apurações foi identificado um esquema controlado por pessoas estrangeiras, em especial venezuelanos. Eles são suspeitos de praticar os crimes de agiotagem, extorsão, estelionato e lavagem de dinheiro contra milhares de vítimas que contraíram empréstimos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil de Goiás, o grupo de agiotas atuava há quase 3 anos. Conforme o que foi apurado, os autores procuravam pequenos comerciantes, como por exemplo donos de salão de beleza e chaveiro.

Na ocasião, ofereciam empréstimos sem comprovação nem garantia. Os agiotas ainda exigiam que a pessoa pagasse já no dia seguinte, com juros que, ao final do mês, ultrapassam 30%.

O grupo de agiotas operava ainda uma espécie de loteria ilegal que fazia sorteios, vendendo bilhetes que custavam até R$ 4 reais para prêmios de R$ 500 reais.

Porém, os pagamentos eram fraudados e as pessoas não recebiam os valores dos prêmios.