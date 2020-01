PM fecha laboratório de produção de cocaína em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) fechou, na tarde desta segunda-feira (20/1), um laboratório de produção de cocaína, na região oeste de Goiânia.

Na ocasião uma pessoa responsável pelo local foi presa. Além disso, foram apreendidas 10 quilos de pasta base cocaína, duas balanças de precisão, três microondas e outros apetrechos usados na produção de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na tarde desta segunda-feira (20/1) uma equipe policial do Tático do 42° BPM/CPC recebeu informações, por meio do Disque Denúncias, que apontaram uma residência que funcionava como laboratório de produção de cocaína.

A denúncia ainda informou que o laboratório estaria localizado no Setor Santa Fé I, em Goiânia.

Segundo a corporação, diante das informações recebidas a equipe se deslocou até o local indicado, onde confirmou a veracidade da denúncia.

Na ocasião, durante a busca residencial um homem foi preso. Além disso, foram encontrados 10 quilos de pasta base cocaína, duas balanças de precisão, três microondas, máscaras e diversos outros apetrechos para a produção de drogas.

Segundo a Polícia Militar, o homem e toda a cocaína foram encaminhados para a Central Geral de Flagrantes de Goiânia.

Veja o vídeo:

zoevideos.net/player/s21fae16ca0f80b26940a98731e2640b7

Além de PM localizar laboratório de produção de cocaína, polícia localizou residência que era usada para refinar cocaína

Em outubro do ano passado, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) localizou um laboratório de refino de cocaína, no Setor São José, em Goiânia.

Segundo a corporação, o laboratório funcionava em uma residência e foi encontrada por meio de denúncias anônimas.

De acordo com informações da Polícia Militar, as informações foram repassadas pelo Disque Denúncias do 42º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

As informações repassadas indicavam que uma residência localizado no Setor São José, em Goiânia estaria sendo utilizada como laboratório para o refino de cocaína.

Durante as buscas no interior da residência foram localizados e aprendidos uma panela com aproximadamente 2,5 quilos de pasta base de cocaína.