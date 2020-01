Prefeitura de Caldas Novas alerta para ataques de piranhas no Lago Corumbá I

A Prefeitura de Caldas Novas, cidade turística de Goiás, emitiu um alerta para recorrentes casos de ataques de piranhas no Lago Corumbá I, neste período de férias. Nos últimos 15 dias, de acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMARH), intensificaram-se as ocorrências de ataques de piranhas aos banhistas.

Nesta terça-feira (21/1), novas placas de alerta foram fixadas próximas ao lago. Além disso, a SEMMARH publicou um comunicado com algumas recomendações, entre elas evitar entrar no lago durante o período de reprodução das piranhas, que pode durar até o mês de abril.

Prefeitura de Caldas Novas faz recomendações para evitar novos ataques de piranhas no Lago Corumbá I

Em nota, a SEMMARH explicou que em alguns locais de grande circulação dos turistas, placas de sinalização foram instaladas inicialmente, mas foram arrancadas por total. Leia o texto e as recomendações na íntegra: