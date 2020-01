PRF resgata tatu de pequeno porte às margens da BR-153, em Porangatu

Com a missão de preservar a vida, seja ela qual for, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, no fim da manhã desta terça-feira (21/1), um tatu de pequeno porte às margens da BR-153, em Porangatu.

Conforme informações, o resgate do animal silvestre foi feito por policiais rodoviários federais da Unidade Operacional da PRF em Porangatu.

Os agentes estavam em patrulhamento pela rodovia quando perceberam que o animal estava correndo risco de ser atropelado por veículos na BR.

Diante disso, os agentes interromperam o trânsito por alguns instantes para que fosse feita a retirada do animal. Após o salvamento o tatu de pequeno porte foi solto em local seguro. Veja o vídeo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/se73dc47b38d915613c76755c7b021fd0′]

Além do caso onde a PRF resgatou um tatu de pequeno porte às margens da BR-153, em Porangatu, 400 aves também foram encontradas em porta-malas de carro, em Ceilândia

Policiais militares do Grupo Tático Ambiental (GTA) flagraram um homem, na madrugada do dia 25 de julho de 2019, transportando cerca de 400 aves silvestres amontoadas em caixas no porta-malas do veículo, em Ceilândia, região do Distrito Federal. O motorista disse que a intenção era levar os pássaros para o município de João Pinheiro, em Minas Gerais.

De acordo com a polícia, o suspeito foi abordado em um ponto de bloqueio montado na DF 180, em Ceilândia. Ainda conforme a PM, durante a busca veicular foram encontradas sete caixas de transporte com as aves silvestres, dentre eles curiós, coleirinhos e caboclinhos.

As aves estavam amontoadas nas caixas, de modo a mal poderem se locomover.

O homem não contou onde havia conseguido os pássaros, mas disse que pretendia levar as aves para João Pinheiro, Minas Gerais.

O suspeito foi conduzido para a 24ª DP, onde assinou um termo circunstanciado pelo crime contra a fauna. Participaram da ocorrência os sargentos Santos Júnior e Gonçalves, o cabo C. Nunes e o soldado Coutinho, com apoio do Tático Operacional Rodoviário (TOR).