Terceirizado da Enel fica ‘pendurado’ ao levar descarga elétrica, em Caldas Novas

O funcionário de uma empresa parceira da Enel Goiás em Caldas Novas ficou ‘pendurado’ após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava reparos numa rede da região, na noite da última segunda-feira (20/1). O terceirizado teve lesão grave na mão.

O fato aconteceu nas proximidades do Ginásio de Esportes no início da noite desta segunda-feira, no município de Caldas Novas. Segundo informações adiantadas por um veículo local, o funcionário identificado como Vadeilson Santos da Silva, de 41 anos, conhecido como “Paraíba”, estava a serviço da Enel e realizava manutenção na rede de energia quando teria recebido uma descarga elétrica e ficado ‘pendurado’. De acordo com relatos de testemunhas, Vadeilson só não caiu no chão porque estava preso aos equipamentos de segurança.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com queimaduras pelo corpo e se encontra em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Nossa Senhora Aparecida.

Conforme informações dos médicos da Unidade de Saúde, a vítima teve uma lesão grave na mão esquerda e deve passar por uma cirurgia nas próximas horas. Foram várias queimaduras graves pelo corpo e seu estado é considerado grave, mas estável.

Enel lamentou caso de funcionário que se feriu após receber descarga elétrica, em Caldas Novas

Através de nota, a Enel Goiás lamentou o ocorrido e confirmou que está acompanhando o caso junto à empresa parceira para que seja prestada a assistência necessária. Veja a nota abaixo na íntegra:

“A Enel Distribuição Goiás lamenta o acidente ocorrido ontem (20), em Caldas Novas, com um colaborador de uma empresa parceira que presta serviços à distribuidora. A Enel está acompanhando o caso junto à empresa parceira para que seja prestada toda assistência necessária e para que as circunstâncias do acidente sejam apuradas. A distribuidora ressalta que a segurança dos seus colaboradores e parceiros é uma prioridade para a companhia.”