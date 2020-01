Vídeo mostra momento em que eletricista leva facada que o matou, em Goiânia

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil de Goiás mostra o exato momento em que um eletricista leva facada que o levou ao óbito, em novembro do ano passado, em Goiânia. A vítima trabalhava na oficina elétrica de seu pai quando tudo aconteceu, e o crime teria sido motivado por discussão banal. O suspeito, capturado na última segunda-feira (20/1), teria ainda cometido outro homicídio no dia seguinte ao do eletricista. Ele tem diversas passagens policiais por outros crimes.

A prisão do suspeito do crime de homicídio contra o eletricista foi feita através da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH). O caso aconteceu no dia 29 de novembro de 2019, por volta das 18h30, no Setor Centro-Oeste, em Goiânia, e vinha sendo investigado desde então.

Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação mostram. No vídeo, é possível ver, na parte superior, a vítima de bermuda escura se aproximando do autor do crime provavelmente para tirar alguma satisfação. Durante a discussão, o homem saca a arma branca e desfere um golpe contra o eletricista. Ele ainda caminha por alguns metros, se afastando do criminoso, mas, segundo a Polícia Civil, cai morto logo em seguida.

A motivação para o crime seria uma discussão banal entre suspeito e a vítima.

Veja as imagens do momento em que o eletricista leva facada, em Goiânia

Após o crime, o suspeito fugiu para a cidade de Rio Verde, onde foi localizado e preso no dia 20 de janeiro de 2020. Segundo a polícia, ele ostenta anotações criminais por roubo, furto, violência doméstica e posse de drogas, e confessou o crime durante o interrogatório.

O delegado Rhaniel Almeida apresentará detalhes do caso ainda nesta terça-feira (21/1). Veja as imagens do momento do crime:

Homem que matou eletricista fez outra vítima no dia seguinte

Ainda segundo a Polícia Civil, a identificação e apresentação da imagem do indiciado preso será procedida em estrito cumprimento da Portaria n. 02/2020, do delegado-geral da corporação, bem como conforme Despacho n. 03/2020, do delegado titular da DIH, Rilmo Braga, e, por fim, Despacho Fundamentado n. 03/2020/DIH expedido pelo delegado responsável pela investigação.

A polícia explica que “se trata de medida de extremo interesse público visando o surgimento de novas provas e testemunhas”, uma vez que, no dia seguinte ao crime, o suspeito teria cometido outro homicídio, ainda não identificado pela DIH, razão pela qual novas informações devem ser preparadas na sede da especializada ou através do 197.