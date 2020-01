Bêbado e sem CNH, motorista perde controle e bate em 3 carros, em Goianésia

Um motorista de 42 anos foi detido após perder o controle da direção e bater em outros três carros, em Goianésia, na região Central de Goiás. Segundo a Polícia Militar, o homem estava bêbado e não tinha CNH, a Carteira Nacional de Habilitação.

A corporação foi acionada para uma ocorrência de trânsito envolvendo quatro veículos. No local, os policiais constataram que um motorista, com sinais de embriaguez, perdeu o controle da direção e bateu contra três carros. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (21/1).

Após bater em três carros, motorista bêbado e sem CNH, se recusou a fazer teste do bafômetro

O condutor de um Gol, na cor verde, seguia pela Avenida Brasil sentido leste/oeste, quando perdeu o controle do veículo e bateu com três carros que estavam estacionados na via, sendo um Polo prata, um Gol cinza e Peugeot 307 preto.

De acordo com os PMs que atuaram na ocorrência, no momento da abordagem o motorista estava visivelmente embriagado e sem condições até de de ficar em pé. Ele, que se negou a fazer o teste do bafômetro, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico e seguida para a delegacia da cidade para os procedimentos cabíveis.

O homem teve o veículo apreendido e foi notificado por dirigir veículo sem possuir CNH, dirigir sob a influência de álcool e recusar-se a ser submetido a teste do bafômetro, e conduzir veículo com documentação irregular.

Os proprietários dos carros envolvidos foram liberados ainda no local.

Homem é preso pela terceira vez, em 4 meses, dirigindo bêbado, em Anápolis

Um outro caso de embriaguez ao volante chamou atenção da polícia, em Goiás. Em Anápolis, um homem foi preso pela terceira vez, em menos de quatro meses, por dirigir bêbado. Ele foi flagrado durante nova fase da Operação Direção Consciente, lançada pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) da cidade. De acordo com informações da corporação, outros 33 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Do total, seis ultrapassaram a tolerância criminal e foram presos em flagrante.

Além do motorista preso pela terceira vez, em menos de quatro meses, um outro caso grave foi registrado pela Dict. Uma condutora foi flagrada dirigindo bêbada, com teor alcoólico acima do dobro do tolerado pela lei penal. A mulher estava acompanhada da filha, uma criança de 10 anos.

Conforme levantamento da Delegacia de Trânsito, a embriaguez ao volante é responsável por cerca de 30% das mortes no trânsito, que é o principal fator de mortalidade dos jovens no país.