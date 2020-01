Bêbado, homem é preso ao voltar de pescaria com amigos, em Porangatu

Uma pescaria de amigos, que na verdade se configurava como crime ambiental, acabou mal na madrugada desta quarta-feira (22/1). Quatro homens foram presos na BR-153, em Porangatu, a 408 quilômetros de Goiânia, em posse de tarrafas, espingarda e uma caixa de isopor com cerca de uma centena de peixes. Além disso, um dos homens, que conduzia o veículo, foi reprovado no teste do bafômetro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os quatro homens, de 48, 34, 27 e 23 anos foram capturados no Km-67. Os indivíduos estavam num veículo modelo VW Gol quando foram abordados na Unidade Operacional da PRF de Porangatu.

Durante a fiscalização do veículo, os policiais constataram que o motorista do carro, de 48 anos, demonstrava sinais de embriaguez. Ele foi reprovado no teste de bafômetro com teor alcoólico de 0,5 mg/l. Além disso, foi constatado que o veículo estava com a documentação vencida.

No interior do carro foram encontradas uma caixa de isopor com cerca de uma centena de peixes, duas tarrafas, uma rede e uma espingarda calibre 22.

O quarteto foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes local para as devidas providências.

Além de caso de crime ambiental em Porangatu, em outro caso homem foi flagrado com 8 quilos de pescados obtidos ilegalmente

Um homem foi preso em novembro do ano passado no município de Mara Rosa, a 350 quilômetros de Goiânia, suspeito de crime ambiental após ser flagrado com oito quilos de pescado obtidos ilegalmente. O homem teria usado uma tarrafa para capturar os peixes em uma fazenda da região.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) na época, uma equipe se deslocou até a fazenda informada em uma denúncia de crime ambiental recebida pela corporação onde, conforme a mesma denúncia, estaria havendo pesca predatória.

No local, os policiais se depararam com um homem portando uma tarrafa para pescar em período de defeso, que é quando as atividades de caça, coleta e pesca esportivas e comerciais ficam vetadas ou controladas. O período compreende entre 1º de novembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020.

Na época, foram apreendidos com o homem aproximadamente oito quilos de pescados das espécies Cachara, Barbado, Piau Branquinha, Cachorra, Curvina e Abotoado, com peixes abaixo do tamanho permitido e mutilados.

Diante do fato, foi dado voz de prisão e o autor foi encaminhado, junto com o pescado e o material predatório, para a Delegacia de Polícia de Civil de Mara Rosa.