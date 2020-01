Corpo de menino arrastado pela enxurrada em Goiás é encontrando

Foi encontrado na manhã desta quarta-feira (22/1) o corpo do menino de 5 anos que foi arrastado pela enxurrada no município de Arenópolis, interior de Goiás. A informação é extraoficial, uma vez que o Corpo de Bombeiros de Iporá ainda tenta confirmar os detalhes com a equipe no local que encontrou o corpo. A criança foi levada pela água na última terça-feira (21/1), e as buscas estavam sendo realizadas desde então.

De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado no final da manhã de hoje. Entretanto, ainda não há maiores detalhes, uma vez que o acesso remoto do local tem dificultado a troca de informações da equipe que fez a descoberta do corpo e a unidade da corporação.

Esta matéria deve ser atualizada em breve com mais informações.

Prefeitura de Arenópolis decretou luto oficial em razão da morte de menino arrastado pela enxurrada

A prefeito de Arenópolis, Ovarci Vilela, decretou luto oficial e ponto facultativo nesta quarta-feira (22/1) em razão da morte do pequeno Eduardo Rodrigues Santos, de 5 anos. O menino era filho de um servidor municipal, e o caso causou comoção na região.

Nas redes sociais da prefeitura, foi publicada uma nota de pesar. Veja abaixo:

“Lamentamos profundamente a morte prematura de um dos nossos anjos arenopolinos, o pequeno Eduardo, de 5 anos.

Não há palavras que possam acalmar a dor que a família e os amigos estão sentindo nesse momento, mas que Deus ampare e conforte todos os nossos corações.”

Conforme informações, o menino estava de moto com o pai por volta das 17 h de ontem, quando tudo aconteceu. Os dois tentaram atravessar o córrego, mas acabaram caindo do veículo. O homem conseguiu se salvar, mas o menino foi levado pela água.

Os bombeiros suspeitam que houve uma tromba-d’água no momento do acidente, pois o nível da água subiu bastante na hora da travessia. O pai, que tem problema de mobilidade, não conseguiu segurar o menino antes que fosse arrastado pela enxurrada. Eles voltavam de uma fazenda.