Detentos trabalham com pavimentação e sinalização em Planaltina

Seis detentos da Unidade Prisional Regional (UPR) de Planaltina realizam trabalhos de pavimentação e sinalização de ruas no município.

Os trabalhos começaram nesta quarta-feira (22/1) e devem ser concluídos até o próximo domingo (26/1). Em troca, os custodiados recebem remição da pena, conforme a Lei de Execução Penal (LEP).

De acordo com o diretor da UPR, que integra à 8ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), diversas ruas da cidade recebem os trabalhos de pavimentação e sinalização.

Conforme a DGAP, as ações aplicadas seguem diretrizes estabelecidas pelo Governo de Goiás e pela DGAP, que visam a diminuição da taxa de reincidência criminal no Estado.

Além dos detentos que trabalham com pavimentação e sinalização em Planaltina, outros fizeram manutenção de colégio, em Palmeiras de Goiás

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) divulgou, no dia 8 de outubro, que detentos da Unidade Prisional de Palmeiras de Goiás estão trabalhando na manutenção de Colégio Militar localizado na própria cidade.

Segundo informações da DGAP, se trata de dois reeducandos da Unidade Prisional (UP) de Palmeiras de Goiás, que realizam serviços de pintura, limpeza e manutenção interna e externa do Colégio Militar instalado no município.

Ainda segundo o órgão, os trabalhos de ressocialização iniciaram no primeiro dia deste mês e terão duração de aproximadamente 30 dias.

De acordo com Eder Coelho, coordenador Regional Prisional, essa é mais uma das ações ativas na Unidade Prisional que garantem um retorno para a sociedade, além de auxiliar na ressocialização dos custodiados.

“Conseguimos uma admiração grande por parte da sociedade em razão dos trabalhos dos apenados. Assim, a comunidade conta com a oportunidade de observar os investimentos aplicados pelo Estado na área de reintegração social”, afirmou.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), além da remuneração, os dois detentos, que trabalham na manutenção de colégio de segunda a sexta-feira, são beneficiados com a remição da pena, conforme a Lei de Execução Penal (LEP).