Forte chuva transborda córregos e arrasta pontes, em Goiânia

A forte chuva ocorrida nesta terça-feira (21/1), em Goiânia, causou estragos em pontes, transbordamento de córregos, alagamentos e outros prejuízos em diversas áreas da cidade. No setor Recreio Panorama, na capital, o Córrego Caveirinha transbordou e a ponte que fica sobre ele foi arrancada e arrastada pela água.

No Bairro Goiá, o Córrego Taquaral também transbordou e parte da ponte, localizada na Avenida Padre Monte, também foi levada. Com a chuva volumosa, a Avenida C, no Jardim Nova Esperança ficou alagada.

Após chuva transbordar córregos e arrastar pontes, em Goiânia, Seinfra fará licitação emergencial para obras

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia (SEINFRA) informou que equipes já foram aos locais e tomaram as medidas emergenciais.

Sobre a ponte do Córrego Caveirinha, a pasta informou que está providenciando uma licitação emergencial para a construção de uma nova estrutura. Com relação à ponte da Avenida Padre Monte, no Bairro Goiá, o local foi sinalizado e a secretaria fará um diagnóstico para tomar as devidas providências

E em relação ao alagamento da Avenida Central, que liga o Jardim Nova Esperança ao Setor Finsocial, a Seinfra fará também um diagnóstico para ver se há necessidade de ampliação da rede.

No texto, a secretaria reforça ainda que “a Defesa Civil continua monitorando e vistoriando os locais que sofreram alagamentos intensos para identificar os danos potenciais e está tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança da população em geral.”

Precipitações de chuva em Goiânia

De acordo com levantamento da Defesa Civil, na Região Sudoeste de Goiânia a previsão de chuva era de 22 mm, mas entre 14h30 e 17h40 houve uma precipitação de 91 mm, resultando no transbordamento do Córrego Caveirinha. Já no Bairro Goiá, na Região Oeste, a previsão de chuvas era de 18 mm, mas das 14h30 às 17h40 houve uma precipitação chuvosa de 46 mm.

Nas demais regiões de Goiânia: